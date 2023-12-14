الإطاري وزير الكهرباء:سنجعل غاز تركمانستان غازاً إيرانياً من حيث دفع المبالغ

الإطاري وزير الكهرباء:سنجعل غاز تركمانستان غازاً إيرانياً من حيث دفع المبالغ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف  الإطاري وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس، عن آلية جديدة لاستيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، وأشار إلى أن تحديد استهلاك كل منزل بـ 30 أمبير سيضمن توفر الكهرباء 24 ساعة، وفيما لفت إلى مضي الوزارة بطرح تطبيق إلكتروني يتيح للمشتركين الدفع من خلاله، وأكد أن نصب الخلايا الشمسية يكون بقرض من دون فوائد، ويمكنها أن تولد طاقة تصل إلى 20 أمبيراً.واضاف الوزير في حوار متلفز، أن غاز تركمانستان سيمر عبر إيران والعراق سيدفع أجر مروره في إيران وسيتم نقل الغاز  بطريقتين إما أنابيب أو بالبواخر، والتحدي الذي نواجهه مع تركمانستان هو أننا لا نملك شبكة أنابيب تربطنا بها، لذلك نضطر لاستخدام شبكة الغاز الإيراني. ونسعى الآن أن يكون هناك عملية تبادل، نجعل تركمانستان تغذي شمال إيران بالغاز، والكمية التي كانت تنقل بالأنابيب إلى شمال إيران تدفع إلى وسط وجنوب العراق.مع بدء موسم الشتاء، سيبدأ التحدي الجديد وهي الأجهزة الغير خاضعة للمواصفات وتسحب تيارات عالية وتسبب أضراراً على المواطنين أيضا بالفاتورة. واكد الوزير يجب أن يكون سعي للترشيد، والسيطرة على الاستهلاك فلو أعطينا كل بيت في منطقة معينة 30 أمبيراً نضمن التجهيز 24 ساعة على مدار السنة، وهذا سيكون ببرنامج كبير سيطرح على المواطن.وسنفعل تطبيق الدفع الإلكتروني في بغداد وأطلقناه بشكل تجريبي، سيتيح للمواطن خيارين بالدفع هو أما عن طريق الهاتف النقال أو الذهاب إلى مركز الصيانة، وميزته أنه لا يخطئ وسيخضع لرقابة البنك المركزي، وتأتي الفاتورة للمواطن عن طريق التطبيق، ولكل مقياس رقم يأخذه المواطن ويربطه بالتطبيق.المقياس الذكي عندما ينصب، ستصدر الفاتورة الحكومية الرسمية بسعر الحكومة وهو مدعوم للمواطن بنسبة 75% وللصناعة والزراعة بنسبة 50%.واضاف،هناك مشاريع استراتيجية حرارية تشبه محطة اليوسفية، والمعدات جهزت منذ 1999 وهي غير منصوبة حتى اليوم، والأرض جاهزة بالكامل وأنبوب النفط ممدود، واضطررنا أن نجلب شركات فاحصة للمعدات لننصبها.وان نصب الخلايا الشمسية للاستخدام الخاص يكون بقرض بدون أي فائدة، وبمبلغ 5 آلاف دولار تستطيع شراء خلايا تولد 20 أمبيراً.موضوع التحول إلى الشبكات الأرضية له إيجابيات كثيرة، فالشبكة الهوائية من السهولة أن يتم التجاوز عليها، أما الأرضية فيكون هناك بنل قرب كل منطقة وسيمنع ذلك التجاوز.

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