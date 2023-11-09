الإطار: أصدقاء واشنطن في المنطقة يعيشون حالة ضعف شديد

الإطار: أصدقاء واشنطن في المنطقة يعيشون حالة ضعف شديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي الإطاري سعد المطلبي، الخميس، ان اميركا تتحرك بحذر شديد داخل المنطقة بسبب ارتفاع حدة التوترات ونشاط القوى الرافضة لوجودها ولدعمها للكيان الصهيوني، لافتا الى ان أصدقاء واشنطن يمرون بحالة ضعف شديد خلال الفترة الراهنة.وقال المطلبي في حديث صحفي، ان “اميركا ليس من مصلحتها مطلقا ان تذهب باتجاه افتعال أزمات او تأجيج الوضع داخل العراق، في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة”.وأضاف ان “المنطقة تشهد نشاطا اكثر قوة للقوى المعادية للصهيونية وللجانب الأميركي، وبالتالي فهذا الامر لايمنح اميركا عامل قوة في المنطقة، بل يجعلها تتحرك بحذر شديد في ظل التوترات الراهنة”.وبين ان “أصدقاء واشنطن يعيشون حالة ضعف شديد في المنطقة بسبب وقوف حكام دولهم الى جانب الكيان الصهيوني وحربه التي يشنها على الشعب الفلسطيني”.وتابع: “هناك الكثير من الرفض والاعتراضات من مختلف دول العالم وكذلك الداخل الأميركي بسبب الدعم الذي تقدمه واشنطن لادامة مجازر الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.

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