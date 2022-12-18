الإطار: إقالة الحلبوسي قريبا

الإطار: إقالة الحلبوسي قريبا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، الاحد، ان رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي اخفق في ادارة اعلى واهم جهة تشريعية في البلاد، مشيرا الى ان عددا من النواب بدأوا فعليا بقيادة حراك لتغيير الحلبوسي. وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اخفق في ادارة المجلس باعتباره راس الهرم في اعلى جهة تشريعية في البلاد”، مبينا ان “رئاسة المجلس تحتاج الى عمل حقيقي ولم نرى طيلة 2022 اي تشريعات قانونية تخدم المواطنين وذهبت هباءً منثورا”. وأضاف، أن “هناك 4 نقاط سلبية رصدت خلال عام من ادارة الحلبوسي للمجلس خلال الدورة الحالية أبرزها تأخر حسم التشريعات المهمة”، مشيرا الى ان “عددا من أعضاء مجلس النواب بدأوا بالفعل حراكا لتغيير الحلبوسي”. ويواجه رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي انتقادات متزايدة سواء من القوى السنية او بقية القوى الاخرى لاسباب عدة ابرزها الاخفاق في إدارة جلسات المجلس.

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