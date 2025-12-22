الإطار: الإعلان عن أسم رئيس الحكومة المقبلة فور الإعلان عن أسم رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو في الإطار التنسيقي، الاثنين، أن إعلان مرشح الكتلة الأكبر لتولي رئاسة مجلس الوزراء سيتم بشكل مباشر بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وفق التسلسل الدستوري.وقال العضو عدي عبد الهادي في حديث صحفي، إن “كل التحليلات والتكهنات التي تنتشر في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن إمكانية طرح مرشح قوى الإطار مبكراً، قبل الجلسة الأولى لمجلس النواب، غير دقيقة”.وأضاف أن “قوى الإطار تلتزم بالسياقات والتوقيتات الزمنية التي حُددت بشكل واضح، وهي آلية عقد أولى جلسات البرلمان، ثم انتخاب رئيس مجلس النواب، يليه انتخاب رئيس الجمهورية، والذي بدوره سيرشح مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة”.ولفت عبد الهادي إلى أن “قوى الإطار ستطرح اسم مرشحها فور انتخاب رئيس الجمهورية، التزاماً منها بالسياقات الدستورية”، مؤكداً أن “الحديث عن إمكانية طرح اسم المرشح قبل ذلك غير وارد، وفق المعلومات المتوفرة لديه”.

