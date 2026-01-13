الإطار: الإعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة بعد تسمية رئيس الجمهورية

الإطار: الإعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة بعد تسمية رئيس الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، الثلاثاء، أن قوى الإطار لن تتأخر في طرح مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة بشكل رسمي فور انتخاب رئيس الجمهورية.وقال الزركوشي في حديث صحفي، إن “قوى الإطار ستعقد في بداية الأسبوع المقبل اجتماعاً مهماً ستكون إحدى فقراته حسم مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة وإعلانه للرأي العام بشكل رسمي”.وأضاف أن “كل التوقعات واردة، لكن وفق القراءات الحالية، فإن إعلان مرشح قوى الإطار قد يتم بشكل مباشر فور انتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الكابينة الوزارية، باعتباره الجزء الثالث من آلية تشكيل الحكومة بشكل عام”.وأشار إلى أن “قوى الإطار ملتزمة بالتوقيتات الزمنية المحددة، وحسم اسم المرشح سيكون من خلال الإعلان الرسمي من قبل قوى الإطار، وهذا ما ينتظره الجميع”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *