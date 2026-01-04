الإطار: الإعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعد يوم الثلاثاء المقبل

الإطار: الإعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعد يوم الثلاثاء المقبل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، الأحد، أن قوى الإطار ستعقد اجتماعاً مهماً بعد يوم الثلاثاء المقبل، لبحث خمسة ملفات أساسية، في مقدمتها التوافق على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة. وقال الزركوشي في حديث صحفي: إن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعاً مهماً بعد الثلاثاء المقبل لمناقشة خمسة ملفات رئيسية، يأتي في مقدمتها حسم اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة”.وأضاف أن “الاجتماع سيتناول أيضاً طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجهها، ولاسيما الأوضاع الداخلية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة”.وأشار الزركوشي إلى أن “قوى الإطار متفقة من حيث المبدأ على تقديم مرشح لرئاسة الحكومة”، مبيناً أن “الاجتماع قد يسهم في تقريب وجهات النظر، وكل الاحتمالات واردة بشأن مخرجاته”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *