الإطار: الإمام الغائب يرفض قطع العلاقات بين أمريكا والعراق!

الإطار: الإمام الغائب يرفض قطع العلاقات بين أمريكا والعراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في الاطار التنسيقي الإيراني حسين العقابي،الأربعاء، دعوات بعض القوى السياسية بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة بغير السليم. وقال العقابي في حوار متلفز  ان ” الإمام المهدي خلال اجتماعاته المستمرة مع وكيله خامئني رفض قطع العلاقات بين أمريكا والعراق”. وأضاف ، نحن في الإطار قلوبنا مع أمريكا وإسرائيل وأن لم نصرح بذلك بل افعالنا من خلال ” المقاولة” تدل على ذلك. 

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