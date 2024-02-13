الإطار الإيراني:لن نتراجع عن قرار طرد القوات الأمريكية من العراق

الإطار الإيراني:لن نتراجع عن قرار طرد القوات الأمريكية من العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، الإطار، عدم وجود أي تراجع بشأن تشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق خلال المرحلة المقبلة.وقال النائب عن الاطار غريب عسكر، في حديث صحفي”، ان “نواب الاطار التنسيقي ونواب اخرين مصرون على تشريع قانون إخراج كافة القوات الأجنبية من العراق ولا تراجع عن هذا الامر”، مبينا ان “طلب تشريع القانون احيل الى اللجان المختصة لغرض دارسة فقرات القانون”.وبين عسكر، وهو مقرر البرلمان، ان “رئاسة مجلس النواب داعمة وبقوة لتشريع قانون اخراج كافة القوات الأجنبية من العراق، ولا توجد أي عملية تسويف او مماطلة”، مستدركا: “لكن هناك إجراءات أصولية وقانونية يجب ان تتخذ مع تقديم أي مقترح قانون، وسنعمل ونضغط بكل ما نملك لتشريع هذا القانون قريباً جداً”.وأحالت رئاسة البرلمان طلبا موقعا من أكثر من 100 نائب الى اللجنة القانونية لتشريع قانون اخراج القوات الأمريكية، وذلك خلال الجلسة المخصصة لمناقشة إنهاء التواجد الامريكي في العراق التي عقدت السبت الماضي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *