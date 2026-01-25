الإطار الإيراني: السامرائي والعباسي مع الموقف الإيراني في ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الإطار الإيراني عدي عبد الهادي، الأحد، على بيان المجلس السياسي الوطني الذي تضمن رفضاً غير معلن للولاية الثالثة للمالكي، مؤكداً أن الإطار التنسيقي يمثل الكتلة الأكبر وفق الاستحقاق الانتخابي.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي يحق له وفق الدستور تقديم مرشح لرئاسة الحكومة”، لافتاً إلى أن “بيان المجلس السياسي الوطني، الذي يمثل القوة السنية، لا يعكس إجماع المكون السني، وهو ما أكدته بيانات تحالفي العزم والحزم الوطني، والتي أوضحت عدم توقيعها على هذا البيان، ما يبين أن البيان كان يمثل طرفاً سياسياً وليس كل القوى السنية”.وأضاف، أن “الإطار التنسيقي واضح في خياراته، ودعمه للمالكي جاء بأمر خامنئي، وننتظر انتخاب رئيس الجمهورية ثم طرح اسم مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الكابينة الوزارية وفق الاستحقاقات الدستورية”.

