الإطار الإيراني: المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة سيحسم بوجود أنفاس الزهراء!
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، محمود الحياني، اليوم الاثنين ( 5 كانون الثاني 2026)، استمرار الحوارات والمشاورات السياسية الخاصة باختيار رئيس الوزراء المقبل، مشددًا على عدم وجود أي انسداد سياسي في هذا الملف. وقال الحياني، في تصريح صحفي، إن “الحوارات المتعلقة باختيار رئيس الوزراء ما زالت مستمرة بسلاسة ومرونة عالية، وتجري دون معوقات، ولا تشهد أي شكل من أشكال الانسداد السياسي”.وأوضح أن “قوى الإطار التنسيقي ملتزمة التزامًا كاملًا بالسياقات الدستورية والمدة الزمنية التي نص عليها الدستور”، مبينًا أن “جميع الأطراف المعنية تعمل بروح المسؤولية الوطنية لضمان استقرار العملية السياسية والحفاظ على المسار الدستوري”.وأضاف أن “النقاشات الحالية تتركز على التوافق بشأن شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة، وتلبية تطلعات المقاومة الإسلامية،  مع مراعاة مبدأ الشراكة والتوازن الوطني”.وأشار الحياني إلى أن “الإعلان عن اسم مرشح رئاسة الوزراء سيتم وفق التوقيتات الدستورية المحددة، بعد استكمال المشاورات والوصول إلى تفاهمات نهائية”، مؤكدًا أن “الأجواء السياسية إيجابية وتتجه نحو تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على أداء مهامها”.

