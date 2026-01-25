الإطار الإيراني: سنتحد مع إيران لتكوين جبهة اقتصاديةوسياسية واحدة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عصام شاكر، الأحد، أن الحكومة المقبلة برئاسة نوري المالكي ستعتمد استراتيجية الاتحاد مع إيران لتكوين جبهة سياسية واقتصادية واحدة ، لمواجهة امريكا وإسرائيل وتحسين الضوع المالي في العراق !!، وقال شاكر في حديث صحفي، إن “اختيار قوى الإطار التنسيقي للمالكي مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة جاء بأمر من الإمام خامنئي، لإنقاذ العراق من الأزمة المالية !!،ومعالجة ملف الفساد بقرارات جريئة”.وأشار شاكر إلى أن “المرحلة المقبلة ستكون مهمة، والحكومة الجديدة أمام ملفات معقدة,

