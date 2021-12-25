الإطار الإيراني في العراق:نحن فوق القانون

الإطار الإيراني في العراق:نحن فوق القانون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الإطار التنسيقي ، السبت ، إن الإطار فوق القانون وهو صاحب القرار الأول في العراق والمحكمة الاتحادية تحت امرتنا وسيكون قرارها باعادة عد وفرز عدد من المحطات بحسب طلبنا.وقال الإطار في بيان: إن “المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية لن تتم دون حسم الأدلة التي قدمها تحالف الفتح بشأن إلغاء نتائج الانتخابات”.وأضاف ،أن “المعطيات المتوفرة سيتم اصدار توجيه من المحكمة الاتحادية باعادة عد وفرز عدد من المحطات المشكوك بها”.وأشار البيان إلى أن “ الاطار التنسيقي فوق القانون وهو صاحب القرار الاول في العراق والمحكمة الاتحادية والقضاء العراقي برمته تحت امرتنا .وكانت المحكمة الاتحادية العليا ارجأت في وقت سابق، الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى 26 من الشهر الجاري بناء على طلب الضمر الإيراني هادي العامري. 

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