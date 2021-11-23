الإطار التنسيقي:إخراج القوات الأمريكية متروك للحكومة العراقية

الإطار التنسيقي:إخراج القوات الأمريكية متروك للحكومة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، انه لا يرد التصعيد تجاه عملية اخراج القوات الامريكية، فيما اكد ان الحكومة عليها أن تكون إثر صرامة في المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية لإخراج قواتها القتالية من العراق.وقال عضو الإطار التنسيقي عن ائتلاف النصر حسن البهادلي في حديث صحفي، إن “هناك اتفاقا جرى ما بين الحكومة العراقية وما بين القوات الموجودة داخل العراق، سواء كانت قوات أمريكية أو من جنسيات أخرى، وينص هذا الاتفاق على أن لا تكون هناك قوات قتالية داخل العراق، والقوات التي تم الاتفاق على بقائها ينحصر عملها ضمن المشورة والتدريب فقط”.واضاف، أن “الاتفاق مستمر في هذا المجال، ولا توجد أية نية للتصعيد، إلا إذا كان هناك خلل في تنفيذ هذا الاتفاق”، مبينا “لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد لإخراج هذه القوات، فالحكومة العراقية عليها أن تكون إثر صرامة في المفاوضات بهذا الأمر، وأن تبلغ القوات الأمريكية بضرورة تطبيق الاتفاق الأخير، وعليها أيضا أن تتحمل المسؤولية تجاه هذا الاتفاق”.واردف أن “جميع الفصائل نوهت بأنها سوف تتخذ إجراءات مناسبة في حالة بقاء القوات الأمريكية، ونحن لا نريد أن نصل إلى التصعيد في هذه المرحلة المهمة”. 

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