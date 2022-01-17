الإطار التنسيقي:إلاعلان قريبا عن تشكيل الكتلة الشيعية الأكبر

الإطار التنسيقي:إلاعلان قريبا عن تشكيل الكتلة الشيعية الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح ، الاثنين ، أن المشاورات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة لازالت قائمة ، فيما أشار إلى أن موقف التيار الصدري غير واضح حتى الآن.وقال النائب أحمد الموسوي  في حديث صحفي: إن “قضية رئيس الوزراء القادم يجب أن يوافق عليها المكون الشيعي”، مضيفا أن “الشقاق الشيعي يخدم مصالح أطراف خارجية”.ولفت الى أن “الإطار لا يزال يسعى للوصول إلى صيغة توافقية مع التيار الصدري الذي ما يزال موقفه غير واضح حتى الان لتشكيل الحكومة الجديدة”.وأكد ائتلاف دولة القانون، في وقت سابق أن الإطار التنسيقي والتيار الصدري متجهان إلى لملمة الأوضاع وتوحيد الكلمة، فيما أشار إلى ضرورة حصول الجميع على استحقاقه الانتخابي.

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