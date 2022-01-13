الإطار التنسيقي:إيقاف عمل الرئاسة البرلمانية انتصاراً لمشروع “المقاومة”!

الإطار التنسيقي:إيقاف عمل الرئاسة البرلمانية انتصاراً لمشروع “المقاومة”!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الاطار التنسيقي ، الخميس، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا، بعد شكوتين تقدم بها النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود المشهداني.وقال الإطار في بيان، ان “اصدار قرار المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا  هو انتصارا لمشروع المقاومة ويؤكد ويدل على ما كنا نصرح بان جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان تمت بشكل غير دستوري وغير قانوني، وانما تمت وفق صفقات واتفاقيات سياسية، خاصة بعد أحداث الفوضى والتجاوز على رئيس السن”.وبين ان “المحكمة الاتحادية، ربما سيكون لها قرار جديد في قادم الأيام يلغي انتخاب رئاسة البرلمان بشكل نهائي”.وأردف الإطار “نحن ننتظر ما سيصدر بشأن حسم الشكاوى بخصوص جلسة البرلمان الاولى”، مضيفا أن “ما سيصدر من القضاء هو محترم وملزم لجميع الأطراف”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *