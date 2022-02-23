الإطار التنسيقي:استحالة تشكيل حكومة بدون موافقتنا

الإطار التنسيقي:استحالة تشكيل حكومة بدون موافقتنا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاربعاء، استحالة تشكيل حكومة دون توافق شيعي، مبينا ان تحالف الثبات الوطني المرتقب اعلانه سيضم اكثر من 140 نائبا.وقال العتبي في تصريح  صحفي،انه” من الصعب تشكيل حكومة جديدة دون توافق شيعي- شيعي باعتبارهم المكون الاكبر وعليهم مسؤولية اختيار مرشح رئيس مجلس الوزراء لافتا الى ان” هناك خطوات مهمة اتخذت في هذا الإطار سيجري الاعلان عنها قريبا جدا”.واضاف العتبي،ان” قوى الاطار التنسيقي ماضية في تشكيل تكتل سياسي يضم نحو 140 نائب خاصة مع قرب انضمام 25 نائب مستقل الى الإطار لافتا الى الحراك السياسي في حل الإشكاليات التي تعترض حسم المناصب ودفع تشكيل الحكومة للامام مستمر”.واشار الى ان” معضلة منصب رئيس الجمهورية ستحل خلال اسبوع او اثنين من خلال طرح مرشح توافقي للقوى الكردية مؤكدا بانه بدون التوافق لايمكن حسم الامور”.وتخوض القوى السياسية مباحثات من اجل تقريب وجهات النظر فيما بينها لدفع مسارات تشكيل الحكومة للامام”.

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