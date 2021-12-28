الإطار التنسيقي:الأسبوع المقبل سنلتقي بالصدر “للبحث السياسي”

الإطار التنسيقي:الأسبوع المقبل سنلتقي بالصدر “للبحث السياسي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الإطار التنسيقي احمد عبد الحسين، اليوم الثلاثاء، ان الاسبوع المقبل سيشهد توجه وفد من الاطار التنسيقي الى  (الحنانة) للقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لاستكمال الحوارات بشأن التفاهمات السياسية.وقال عبد الحسين في حديث صحفي، ان “هناك ثلاثة وفود ستكمل حواراتها مع الكتل السياسية ولم يحدد من الشخوص وقادة الكتل والزعامات الذين سيذهبون للحنانة او للقاء المكون الكردي والسني”.وأضاف، ان “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يمكن ان يكون أحد الزعامات الذين سيلتقون بالصدر في الحنانة”.لكنه أشار الى “ما يشاع عن خلاف بين المالكي والصدر في اللقاء الاول غير صحيح لكن هناك اختلافات في وجهات النظر فقط”.

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