الإطار التنسيقي:الباب مازال مفتوحا للتيار الصدري للإنضمام لتحالف الثبات الوطني

الإطار التنسيقي:الباب مازال مفتوحا للتيار الصدري للإنضمام لتحالف الثبات الوطني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عارف الحمامي، اليوم الأربعاء، قرب الإعلان عن “تحالف الثبات الوطني” الذي سيكون بزعامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال الحمامي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “مراحل تشكيل وهيكلية تحالف الثبات الوطني اكتملت وسوف يعلن قريباً، ونأمل أن يكون خلال هذا الأسبوع”، مبيناً أن “التحالف يضم جميع أعضاء الإطار التنسيقي مع عدد آخر من النواب، وسيكون بزعامة نوري المالكي”.وأضاف، أنه “بعد الإعلان عن التحالف سوف ننتظر جلسة اختيار رئيس الجمهورية لكون المحكمة الاتحادية أعطت مجالا لتقديم الكتلة الأكبر لحين إكمال التصويت على هذا المنصب ومن ثم يتم تقديم الكتلة الأكبر”، مشيراً إلى أن “المجال لا يزال مفتوحا وقد يلم شمل الإطار مع التيار الصدري.

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