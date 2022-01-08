الإطار التنسيقي:البيت الشيعي معرض للتفكك والانهيار

الإطار التنسيقي:البيت الشيعي معرض للتفكك والانهيار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين الإطار التنسيقي ، السبت ، ان عدم دخول البيت الشيعي إلى البرلمان ككتلة واحدة سيضعف الكتل الشيعية في المستقبل .وقال مصدر سياسي في الإطار: إن “الإطار مستمر في مباحثاته مع الكتلة الصدرية لدخول مجلس النواب ككتلة واحدة قوية ” مشيراً إلى أن “دخول البرلمان بشكل منفصل سيضعف البيت الشيعي أمام الكتل الأخرى”.وأضاف أن “دخول البرلمان مع عدم التفاهم بين الإطار والكتلة الصدرية سيجعل من الكتلة الشيعي ضعيفة وكلمتها غير مسموعة بين الأوساط السياسية وسيكون التأثير سلبي على المشهد السياسي كون الحكومة شيعية “.ولفت إلى أن “العرف السياسي يضع رئاسة الحكومة بكفة الكتلة الشيعية مما يجعل المسؤولية أكبر تجاه الشعب العراقي ومصلحة الشعب تقضي بدخول البيت الشيعي بشكل كامل إلى البرلمان”.وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي ، في وقت سابق، إن الوفد الكردي أعلن صراحة من مكتب رئيس الائتلاف نوري المالكي بأنهم لم يذهبوا مع أية جهة على حساب أخرى, مشيرا إلى انه في حال توافق الأطار والكتلة الصدرية ستكون جلسة الغد مفتوحة لحين حسم قضية الكتلة الأكبر.

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