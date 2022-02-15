الإطار التنسيقي:الحكومة المقبلة لن تدوم دون مشاركتنا!

الإطار التنسيقي:الحكومة المقبلة لن تدوم دون مشاركتنا!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، اليوم الثلاثاء، بان اي حكومة تتكشل دون مشاركة قوى الاطار ستنهار خلال 6 اشهر.وقال جدعان في حديث صحفي، ان “القوى السياسية تدرك جيدا أهمية الإطار باعتباره يضم قوى عراقية مهمة لها قواعد كبيرة في اغلب المحافظات وان نتائج الانتخابات الأخيرة لاتعبر عن وجوده الشعبي مع تسجيلنا لعلامات استفهام عدة حيالها مؤكدا بأن تشكيل حكومة بعيدا عن الإطار سيعرضها للانهيار خلال 6 اشهر”.واضاف ان “الحكومة المقبلة ستكون توافقية بين القوى السياسية والإطار سيكون شريك مهم وفعال في تشكيلها لافتا الى ان اي مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية لن يمرر دون توافق القوى السياسية”.

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