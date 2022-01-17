الإطار التنسيقي:الصدر والعامري من سيشكلان الحكومة المقبلة

الإطار التنسيقي:الصدر والعامري من سيشكلان الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاطار التنسيقي والنائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، اليوم الاثنين، عن الجهات السياسية التي لديها حق المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.وقال الصالحي في تصريح صحفي، ان ” الجهات السياسية الشيعية المتمثلة بقوى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية هي من لديها حق المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد توافق وتفاهم الجميع”.واضاف، انه” لا توجد اي جهة سياسية من خارج اطار القوى الشيعية الرئيسية لديها حق التدخل في تشكيل الحكومة المقبلة وتحت اي ظرف كان”.واشار الصالحي الى ان “لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر كان إيجابيا ومثمرا ويحمل في طياتها الكثير من الرسائل الايجابية التي ستعجل بتشكيل الحكومة”.ولفت الى أن “زيارة العامري الى اقليم كردستان هي الاخرى كانت لغرض توحيد القرار والخروج من أزمة اختلاف الآراء والدخول بقرار شيعي موحد في تشكيل الحكومة المقبلة”.

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