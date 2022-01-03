الإطار التنسيقي:الكتلة الشيعية ستدخل البرلمان بشكل موحد

الإطار التنسيقي:الكتلة الشيعية ستدخل البرلمان بشكل موحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، حسين العامري،الأثنين،عن عقد اجتماع “مهم” بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، يوم غد الثلاثاء، مشيراً الى أن الكتل الشيعية ستذهب لجلسة البرلمان الاولى موحدة.وقال العامري، في حديث صحفي، إن “اجتماعاً مهماً سيعقد بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، لاكمال التفاوض حول شكل الحكومة العراقية الجديدة، يوم غد الثلاثاء، ونأمل ان تكون مخرجات هذا الاجتماع ايجابية، خصوصاً ان ملف شكل الحكومة الجديدة، يحتاج الى مزيد من الاجتماعات لغرض الاتفاق عليها بشكل نهائي”.وأضاف ان “قضية الكتلة الاكبر، سوف تحسم قبل موعد عقد أولى جلسات مجلس النواب العراقي وسوف تذهب الكتل السياسية الشيعية بشكل موحد لحضور هذه الجلسة وتسمية الكتلة الاكبر، التي سوف تكلف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة”.

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