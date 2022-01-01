الإطار التنسيقي:المالكي سيترأس المفاوضات الثالثة مع الصدر

الإطار التنسيقي:المالكي سيترأس المفاوضات الثالثة مع الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاطار التنسيقي محمد الصيهود , السبت , أن الاجتماع الثالث بين الاطار والتيار الصدري سيعقد في محافظة النجف الاشرف, مبينا ان الاجتماع يهدف للتوصل إلى تفاهمات، حول شكل الحكومة الجديدة.وقال الصيهود في تصريح  صحفي: إن “معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن الاجتماع الثالث بين قوى الاطار والتيار الصدري سيتم عقده في الحنانة بمحافظة النجف “, مبينا ان “الاجتماع يهدف للتوصل إلى تفاهمات، حول شكل الحكومة الجديدة، وتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، قبل عقد مجلس النواب أولى جلساته”.وأضاف ان ” الخلاف الحالي بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي ليس حول هوية أو اسم رئيس الوزراء المقبل، أو تقسيم الحقائب الوزارية داخل الحكومة، بل جوهر الخلاف على شكل الحكومة”.وأوضح الصيهود، أن “هذا الاجتماع ربما سيكون المالكي مشاركاً فيه، كونه زعيم أكبر قوى الإطار التنسيقي داخل البرلمان، من حيث عدد المقاعد البرلمانية”، مبينا أن “قوى الإطار التنسيقي مصرّة على تشكيل حكومة توافقية يكون الكل مشاركاً فيه ” .

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