الإطار التنسيقي:ترك التوافقية أمر غير صحيح

الإطار التنسيقي:ترك التوافقية أمر غير صحيح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، الاحد، جميع الأطراف السياسية لاسيما البيت الشيعي للجلوس على طاولة الحوار و وضع أسس حقيقية لدولة الاغلبية.وقال الهلالي في تصريح  صحفي، إن “الذهاب إلى الاغلبية بجرة قلم وترك التوافقية امر غير صحيح”.وأوضح أنه “علينا ان نتجه إلى الفضاء الوطني لغرض حل المشاكل وتكملة التفاهمات لغرض انتخاب رئيس الجمهورية”.وبين أنه “بعد ذلك عليه ان يكلف مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة وممكن هنا ان نصل إلى حل جذري لمجمل الخلافات ونمضي سوية بالعملية السياسية وخدمة المجتمع وإنهاء التراكمات السلبية للخدمات والشروع بتقديم افضل خدمة للمواطنين”.

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