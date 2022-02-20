الإطار التنسيقي:ترك التوافقية أمر غير صحيح

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مصدر قضائي:الحكم على (العيساوي) سنتين سجن مع وقف التنفيذ ” رأفة بمشاعره النفسية”!!
علاوي: لن نسمح بإخضاع وزر المالية للأهواء والأمزجة
رئيس كتلة سياسية يستغرب من صمت الكاظمي بشأن تخفيض سعر صرف الدولار
نائب:حسم رئاسة الجمهورية متوقف على قرار المحكمة الاتحادية يوم الأربعاء المقبل
التيار الصدري: نذهب للمعارضة ولن نتحالف مع المالكي
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المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
حزب الدعوة:قرار المحكمة الاتحادية مُلزم التطبيق والمجاملات السياسية مع كردستان أمر مرفوض
مسرور:لن نحترم قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط والغاز من الإقليم
حركة التغيير:إيرادات تصدير النفط والغاز من الإقليم تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
التميمي:في حال عدم التزام الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية تقطع حصته من الموازنة العامة
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الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
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ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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