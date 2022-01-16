الإطار التنسيقي:تشكيل لجنة مع التيار الصدري لتجاوز الأزمة

الإطار التنسيقي:تشكيل لجنة مع التيار الصدري لتجاوز الأزمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الإطار التنسيقي النائب عن دولة القانون محمد القدري، الاحد، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتجاوز الازمة الحالية.وقال القدري في تصريح  صحفي، إن “هناك لجنة مشتركة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتجاوز الأزمة الحالية والذهاب بكتلة شيعية متماسكة لتشكيل الحكومة الجديدة”.وأضاف أن “بعض القوى السياسية تعمل حاليا على اطلاق مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الاطراف الشيعية”، مبينا ان “الوضع الحالي لايتحمل خلافات سياسية لإزالة الاحتقان لكون الشارع يتأثر بالخلافات السياسية التي لاتخدم المواطن”.

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