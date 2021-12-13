الإطار التنسيقي:حواراتنا مع الكتل السياسية ستنطلق الأسبوع المقبل

الإطار التنسيقي:حواراتنا مع الكتل السياسية ستنطلق الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتزم الإطار التنسيقي الولائي، الاثنين، تشكيل ثلاث لجان من شأنها إحكام القبضة على مفاصل الدولة في الحكومة والبرلمان المقبلين.ويضم الإطار التنسيقي، 54 مقعدا في الانتخابات الاخيرة.وأوضح المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين النوري، في حديث صحفي، أن “الإطار بصدد تشكيل لجنة تضم قيادات الصف الثاني للأحزاب والقوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي”.وأضاف أن “هذه اللجنة ستبدأ حواراتها الجادة خلال الأسبوع القادم، مع جميع القوى الفائزة بالانتخابات، بما فيها الكتلة الصدرية، للاتفاق على شكل الحكومة القادمة، وتسمية الكتلة الأكبر تمهيداً لتحديد هوية رئيس الوزراء”.

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