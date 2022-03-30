الإطار التنسيقي:دون الإتفاق مع التيار الصدري لن تتشكل الحكومة المقبلة

الإطار التنسيقي:دون الإتفاق مع التيار الصدري لن تتشكل الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الإطار التنسيقي احمد فواز الوطيفي ، الأربعاء،  على أهمية الحوار والتفاهم بين الاطار والتيار بعيدا عن فرض الارادات.وقال الوطيفي في تصريح  صحفي، إن “أبواب الإطار مفتوحة لاحتواء الموقف وعدم تكرار سيناريو الجلسة الماضية”، مبينا أن “هناك تماسك من قبل قيادات الإطار التنسيقي وحلفائه بأن يكون الحوار والرأي دون فرض الارادات”.وأضاف، أن “المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة هو التفاهم والتحاور بين القوى السياسية للوصول إلى أهداف مشتركة تخدم الشعب العراقي والإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة”.وكان  رئيس كتلة النهج الوطني احمد الربيعي أكد في وقت سابق من اليوم، أن كل الحوارات واللقاءات لم تصل إلى نقطة تفاهم  حقيقي بين الاطار والتيار ، مبينا أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة الصراع هو تشكيل حكومة شراكة وطنية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *