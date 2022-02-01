الإطار التنسيقي:سنبقى سيفا بيد “الإمام خامئني”!!

الإطار التنسيقي:سنبقى سيفا بيد “الإمام خامئني”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الاطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، الثلاثاء، عن وجود محاولات “دولية وإقليمية” لتفكيكه.وقال القيادي في الاطار محمد الصيهود، في حديث صحفي، ان “توجهات الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة القادمة، هي توجهات مقاومة إسلامية بعيدة عن التدخلات الدولية والإقليمية التي تراهن وما تزال على تشكيل حكومة ضعيفة وعرجاء لغرض تمرير المشاريع التآمرية”.وأكد الصيهود ان “تماسك الإطار التنسيقي وتوجهات الكتل الاخرى نحوه فوت الفرصة على القوى الدولية والإقليمية والمحلية التي تحاول وتعمل على تفككه مثلما تراهن على تشكيل حكومة ضعيفة مفصلة على مقاساتهم”.

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