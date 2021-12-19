الإطار التنسيقي:سنجعل الصدر يخنع بالذهاب إلى المعارضة!

الإطار التنسيقي:سنجعل الصدر يخنع بالذهاب إلى المعارضة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاطار التنسيقي ، الاحد ، عدم وجود تواصل او نتيجة بين الاطار والكتلة الصدرية منذ الاجتماع الأول والى الان .وقال عضو الإطار علاء حسين في تصريح صحفي، إن “الإطار التنسيقي يعمل على وضع الكتلة الصدرية امام الامر الواقع “مشيراً الى أن “الاطار سيكشف عدد مقاعده ويبين قوته داخل العملية السياسية”.وبين أن “كشف الغطاء عن عدد مقاعد الإطار سيضع الكتلة الصدرية امام امرين، الأول، الاشتراك بالحكومة التوافقية، والثاني الذهاب الى المعارضة”.وأشار الى أن “الاطار يسعى الى تقريب وجهات النظر والوصول الى حلول من شانها إعادة تكوين البيت الشيعي من جديد والذهاب لتشكيل حكومة توافقية شيعية قوية”.وكان عضو التحالف الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، اكد في وقت سابق أن “قوى الإطار تتحدث عن أكثر من 90 مقعدا من غير السنة والكرد وبالتالي هذا الرقم من الممكن أن يشكل فارقا كبيرا في عملية تشكيل الحكومة وجذب التحالفات الأخرى لهم “.

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