الإطار التنسيقي:سنشكل الحكومة “التوافقية” مع الكرد وتحالف الخنجر!

الإطار التنسيقي:سنشكل الحكومة “التوافقية” مع الكرد وتحالف الخنجر!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، اليوم الأربعاء، وجود توافقات كثيرة بين قوى الاطار التنسيقي والكرد وتحالف الخنجر، لاسيما حول الحكومة التوافقية.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي في تصريح صحفي: إن “هناك توافقات كثيرة الإطار مع الكرد بشكل عام، لاسيما حول الحكومة التوافقية”.وأضاف أن “الموقف الكردي له نفس التوجه والموقف، وهو مع الحكومة التوافقية وهذا يجعل الإطار في موقف أقرب لهم من الأطراف الأخرى”.وأوضح الوائلي أن “تحركات الإطار التنسيقي لا علاقة لها بردود أفعال الأطراف السياسية الأخرى، وهو غير معني بما تقوم به تلك الأطراف، سواء كان التيار الصدري أو غيره”، مبيناً أن “زيارة زعيم الائتلاف نوري المالكي لأربيل، هي محددة ولها موعد مسبق قبل مجيء الوفد الكردي برئاسة هوشيار زيباري لزيارة الإطار التنسيقي في بغداد، وبالتالي فالزيارة تأتي من خلال إيمان الإطار بالتفاوض مع الأطراف الأخرى مجتمعة، لاسيما الكردية والسنية”.

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