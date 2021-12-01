الإطار التنسيقي:سنقاطع العملية السياسية إذا لم تُعاد “مقاعدنا المسلوبة”!!

الإطار التنسيقي:سنقاطع العملية السياسية إذا لم تُعاد “مقاعدنا المسلوبة”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي ،الأربعاء، على مقاطعة العملية السياسية اذا لم تعالج الطعون من قبل المحكمة الاتحادية.وقال عضو الإطار التنسيقي أحمد عبد الحسين في تصريح صحفي، إن “لدى قوى الاطار التنسيقي عدة خيارات  منها مقاطعة العملية السياسية إذا  لم تعالج النتائج الانتخابية من خلال العد والفرز اليدوي الشامل  وكذلك من قبل المحكمة الاتحادية”، موضحا، أن “التغيير في النتائج  غير مرضي لنا ونطالب باسترجاع الحقوق المسلوبة من اولويات الإطار التنسيقي”.

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