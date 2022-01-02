الإطار التنسيقي:سنقتحم البرلمان بإعلاننا الكتلة الأكبر

الإطار التنسيقي:سنقتحم البرلمان بإعلاننا الكتلة الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي من الإطار التنسيقي، الاحد، إن جميع المؤشرات السياسية تصب في صالح الاطار التنسيقي داخل وخارج قبة البرلمان. وأفاد المصدر، إن “الساحة السياسية تشهد تقلبات سريعة وكبيرة ولكن تماسك الاطار التنسيقي يعطي قوة لجميع الأعضاء، كما أن جميع المؤشرات تصب في صالحه” مشيرا الى أن “الاطار قوى لا يستهان بها”.وأضاف،أن ”  الإطار سيقتحم البرلمان في اول جلسة وسيحسم الامر لصالحه كأكبر كتلة “موضحا أن “الاطار لا يعتمد على الحظ وانما يعتمد على قوته وتحالفاته”.وأشار الى أن “التقلبات السياسية كبيرة، وتفصلنا ايام عن انقعاد الجلسة الاولى ونسعى لترميم البيت الشيعي  لصالح مشروع المقاومة الإسلامية  “.

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