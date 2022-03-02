الإطار التنسيقي:سنمنع إعادة الترشيح مجدداً لرئاسة الجمهورية

الإطار التنسيقي:سنمنع إعادة الترشيح مجدداً لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الإطار التنسيقي، الأربعاء، أن أعضائه سيقفون بالضد من إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مرة أخرى.وقال النائب عن الإطار محمد الزيادي في حديث صحفي، إن ” أعضاء مجلس النواب ملزمين بإنهاء قضية الترشح لمنصب الرئاسة والبدء باختيار شخصية مناسبة لرئاسة الجمهورية”، مبينا أن “شخصية واحدة سيتم التصويت عليها من بين 26 مرشحا من اللذين رشحوا للمرة الأولى”.وبشأن موقف الإطار التنسيقي، لفت الزيادي إلى أن “نواب الإطار سيصوتون على منع فتح باب الترشح مرة أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية داخل البرلمان”.وأكد أن “المحكمة الاتحادية تعمل بكل شفافية ونزاهة في إصدار القرارات المهمة وتضع الأمور في نصابها الصحيح”.وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، في وقت سابق من اليوم، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مضيفة أنها “ألزمت رئاسة البرلمان بعرض إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية على النواب”.

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