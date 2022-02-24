الإطار التنسيقي:شعارنا الثابت ” دعم المقاومة الإسلامية”

الإطار التنسيقي:شعارنا الثابت ” دعم المقاومة الإسلامية”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الخميس، أن طيف تحالف الثبات الوطني واسع ومرن مع جميع الكتل، موضحاً أن، شعاره دعم محور المقاومة الإسلامية ولن يكون شيء أخر.وقال الحيدري في تصريح صحفي، أن “تحالف الثبات الوطني سيشمل جميع الأطراف وليس البيت الشيعي فقط “، مشيراً إلى أن “الثبات الوطني لن يتكلم باسم المكون الشيعي فقط بل يشمل الجميع”.وأضاف أن “التحالف الجديد لن يحمل اي شعار سوى دعم محور المقاومة الإسلامية لانه سيكون لجميع الأطراف السياسية وليس لطرف معين”.وبين أن “التحالف قائم على المرونة والتنازل بين الكتل لتقريب وجهات نظر جميع الأطراف السياسية وضمان الخروج من الانسداد السياسي”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الكتاب،  كشف ان تحالف الثبات الذي سيعلن عنه رسميا في الأيام القليلة المقبل سيضم نحو 130 نائباً، من مختلف الكتل والمكونات والأطياف.

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