الإطار التنسيقي:شعارنا الثابت ” دعم المقاومة الإسلامية”

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تحالف الفتح:الحلبوسي تجاوز صلاحياته وهذا مؤشر خطير
الحكومة العراقية تعلن تعطيل الدوام يوم الأحد المقبل بمناسبة مقتل موسى الكاظم من قبل البرامكة
تحالف الفتح:تأخير تشكيل الحكومة بسبب الخلافات الكردية على رئاسة الجمهورية
وزير المالية:الورقة البيضاء “ركيزة الإصلاح الاقتصادي”
الاتحاد الوطني الكردستاني:سنتحالف مع الإطار التنسيقي لأنه الأقرب
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تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
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