الإطار التنسيقي:قوى الإطار متماسكة وموقفها واحد

الإطار التنسيقي:قوى الإطار متماسكة وموقفها واحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاطار التنسيقي والنائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ، الاحد، ان قوى الاطار التنسيقي متماسكة وموقفها موحد ازاء المفاوضات الجارية بشان تشكيل الحكومة المقبلة.وقال جعفر في تصريح  صحفي، ان “ائتلاف دولة القانون ضمن كتلة الإطار التنسيقي التي لا تزال قوية ومتراصة تتفاوض باسم جميع قواها السياسية المنضوية بداخلها، ولا يوجد استبعاد لاحد في مفاوضات تشكيل الحكومة”.واضاف، ان ” ائتلاف دولة القانون ليس ضعيفا ولا تابعا حتى يضع احدهم الفيتوا عليه بشان المشاركة في الحكومة من عدمها”، مشيرا الى ان “الائتلاف جزء من الاطار واذا تبين غير هذا فلنا الامكانية في ان نكون اقوياء”.ولفت جعفر الى ان “الاطار التنسيقي مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة او عدمها) وهو حريص على ان تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع اي حالة تداعٍ للعملية السياسية”.وفي وقت سابق، اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان الاطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وافكاره العملية لتشكيل الحكومة وادارة الدولة تقوم على اساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور.

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