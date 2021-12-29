الإطار التنسيقي:لاتزال الإمارات الحلقة الأساسية في إضعاف “المقاومة الإسلامية” !

الإطار التنسيقي:لاتزال الإمارات الحلقة الأساسية في إضعاف “المقاومة الإسلامية” !
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، الأربعاء، أن زيارة الحلبوسي وغريمه الخنجر الى الامارات يأتي استكمالا للمخطط الخبيث الرامي لتعميق الخلاف الشيعي، مشيرا الى أن الامارات ماتزال تمثل الحلقة الأساسية في اضعاف المقاومة الإسلامية وذراعها الحشد الشعبي ، واضاف الأسدي في تصريح  صحفي، إن “الامارات مازالت تمثل الحلقة الأساسية في اضعاف الأحزاب الشيعية وهي مستمرة في تدخلاتها من خلال استقطاب عدد من السياسيين لاجل تمرير الهدف الأمريكي باضعاف القوى السياسية الشيعية وحشدها الشعبي”.وتابع، أن “الكل يدرك وبالدليل بأن الامارات دخلت على خط التلاعب بنتائج الانتخابات قبل انطلاقها رسميا الى اعلان النتائج وما بعدها وذلك لاستهداف الأحزاب الشيعية ”.واكد، ان ” دعوة الحلبوسي والخنجر يندرج ضمن استكمال المخطط الخبيث لتعميق الخلاف بين القوى السياسية الشيعية وذهابها للبرلمان متفرقة ” , مشددا على أن “هذا المخطط لن  يمرر وان البيت الشيعي سيذهب للبرلمان بشكل موحد ” .

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