الإطار التنسيقي:لاتوجد دوافع سياسية وراء المطالب بإلغاء الانتخابات!!

الإطار التنسيقي:لاتوجد دوافع سياسية وراء المطالب بإلغاء الانتخابات!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاطار التنسيقي، اليوم الإثنين، على عدم وجود دوافع سياسية لتأجيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقال القيادي في الاطار حسين العقابي، في تصريح صحفي، أن “أي دعوى اعتيادية تستلزم وقت لحسمها من قبل المحكمة، خصوصاً ان الدعوى المتعلقة بالانتخابات امام المحكمة الاتحادية لها أهميتها لارتباطها بالنظام العام ومؤسسات الدولة”.وأكد أن “التأجيل جاء من اجل ان تقوم المحكمة بدراسة دفوعات المعترضين والأطراف الأخرى”.وأضاف العقابي أن “تأجيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء الانتخابات البرلمانية المبكرة، لا يرتبط بأي جوانب سياسية او لغرض الوصول الى تسوية بين الكتل السياسية المعترضة والمؤيدة لنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية”.

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