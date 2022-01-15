الإطار التنسيقي:لقاء قريب بين الصدر والإطاريين

الإطار التنسيقي:لقاء قريب بين الصدر والإطاريين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي وائل الركابي، اليوم السبت، عن قرب عقد لقاء مع التيار الصدري، بشأن حل الأزمة السياسية والانسداد السياسي الحاصل.وقال الركابي، في حديث صحفي: انه “خلال اليومين المقبلين، سوف تشهد عقد اجتماع بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، بهدف حل الأزمة السياسية والانسداد السياسي الحاصل، لكن حتى الآن لم يتم تحديد مكان اللقاء وزمانه بالتحديد”.وبين ان “هناك مساعي لتقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والاطار التنسيقي تجريها اطراف سياسية صديقة للطرفين، كما ان قنوات التواصل والاتصال بين الطرفين بشكل مباشر وغير مباشر موجودة ولن تنقطع”.

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