الإطار التنسيقي:لن نتحالف مع التيار الصدري دون المالكي

الإطار التنسيقي:لن نتحالف مع التيار الصدري دون المالكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الإطار التنسيقي، الأربعاء، عن موقفه لذهاب جزءٍ منه مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة دون زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بالإضافة الى قضية اختيار شخصية رئيس الجمهورية.وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمد مهدي البياتي في تصريح  صحفي، ان “التيار الصدري لايزال مصرا على دخول جزءٍ من الإطار معه والاستمرار بإبعاد دولة القانون عن مشهد تشكيل الحكومة”، مبينا ان “الاطار لازال مصرا على  الذهاب كاملا بالمشاركة في تشكيل الحكومة او الذهاب إلى المعارضة”.واضاف ان “الثلث المعطل سيكون له دور اساسي بمنع تسميه رئيس الجمهورية فهم لا يستطيعون دون هذا الثلث من انتخاب الرئيس وهذا يعني اننا ذاهبون إلى التوافقية لكون الطرف الآخر (التيار والديمقراطي والسيادة وتقدم) لا يمتلكون ثلثي البرلمان الذي يستطيعون به تمشيه الرئيس الذي  يحتاج  تمريره اكثر من 220 نائبا”.وتابع ان “الاطار معني بمسالة انتخاب رئيس الجمهورية كون الرئيس هو من سيكلف مرشح البيت الشيعي بتشكيل الحكومة المقبلة وهذا يعني ان  مسألة اختيار رئيس الجمهورية ليست مرتبطة بطرف دون طرف آخر”.

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