الإطار التنسيقي:لن نترك التيار الصدري في تشكيل الحكومة المقبلة!

الإطار التنسيقي:لن نترك التيار الصدري في تشكيل الحكومة المقبلة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاطار التنسيقي، الخميس” الذي يضم القوى الولائية، انه لن يشكل اية حكومة دون مشاركة التيار الصدري فيها.وقال القيادي في الاطار محمد الصيهود، في حديث صحفي: ان “الاطار التنسيقي لن يوافق بالذهاب لتشكيل الحكومة المقبلة دون التيار الصدري رغم امتلاك الاطار مقاعد تؤهله لذلك بالتعاون مع القوى السياسية الاخرى”.وبين الصيهود ان “القوى الكردية والسنية ستشارك بأكملها في الحكومة، كما ان توحد القوى الكردية والسنية سيدفع البيت الشيعي نحو الوحدة وان تشكيل حكومة أغلبية كما يطالب الصدر بها ستفشل!”.

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