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حزب طالباني ينفي إنضمامه لتحالف الثبات الوطني
اجتماع أمني فني لضمان عودة شركات الطيران الكبرى في العراق
حزب بارزاني:الصدر والحلبوسي والخنجر وافقوا على تمرير مرشحنا(البارزاني) لرئاسة الجمهورية
الإطار التنسيقي:لن نحضر جلسة التصويت على رئيس الجمهورية بدون التوافق الكردي
ائتلاف المالكي:نرفض تجديد الولاية الثانية للكاظمي
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اجتماع أمني فني لضمان عودة شركات الطيران الكبرى في العراق
برنامج الأغذية العالمي:مليوني عراقي يعانون سوء التغذية
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ائتلاف المالكي: التيار الصدري يريد أن يبتلع وزارة المالية بحجة الإصلاح
نائب:حراك نيابي لمحاسبة الشركات المسؤولة عن تهريب نفط الإقليم
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تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
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