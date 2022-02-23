الإطار التنسيقي:لن نحضر جلسة التصويت على رئيس الجمهورية بدون التوافق الكردي

الإطار التنسيقي:لن نحضر جلسة التصويت على رئيس الجمهورية بدون التوافق الكردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي ، الأربعاء، حضور الإطار التنسيقي جلسة التصويت على رئيس الجمهورية في حال عدم اتفاق الأحزاب الكردية على اختيار مرشح واحد لمنصب الرئاسة.وقال الحمامي في تصريح صحفي، انه “في حال لم تكن هناك توافقات وتفاهمات داخل البيت الكردي واختيار شخصية واحدة متفق عليها لمنصب رئاسة الجمهورية سيصعب تمرير جلسة التصويت على منصب الرئاسة”.وأضاف، أن “الكرة حاليا في ملعب الأحزاب الكردية وخاصة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني ، فلابد من اتفاقهم على المجيء الى بغداد بمرشح واحد”، مؤكدا أنه “بعد اتفاق اليكتي والبارتي على شخصية واحدة سيتم عرضه على باقي الكتل السياسية ويتم الاتفاق والتصويت له لتوليه منصب رئاسة الجمهورية”.وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “استمرار الخلافات والصراعات داخل البيت الكردي حول مرشح رئاسة الجمهورية سيمنع الاطار التنسيقي وأغلبية الكتل السياسية من الحضور الى جلسة التصويت على منصب الرئاسة”.

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