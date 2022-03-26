الإطار التنسيقي:لن نسمح بأن يكون “الانفصالي ريبر البارزاني رئيسا للجمهورية”

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مصدر نيابي:تعرض النواب المستقلين إلى تهديدات لمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
مجلس النواب يعلن عن أسماء اللجنة المالية النيابية
ائتلاف المالكي:نجحنا في فشل إنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
مجلس النواب:الأربعاءالمقبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
الإطار لوزير الصدر:أنتم آخر من تتكلمون عن الوطنية والبيت الشيعي
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
شركة “سومو”: (9) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر شباط الماضي
وزارة الصناعة:إكمال إجراءات المدينة الصناعية بين العراق والأردن
الموارد المائية: قلة الأمطار فاقمت أزمة المياه في العراق
رجال أعمال لبنانين يطالبون العراق بتسديد ديون بقيمة ( 950) مليون دولار
الموارد المائية:العراق يشهد تضاؤلاً في تدفقات المياه من تركيا وإيران
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
الطائرة الرئاسية بخدمة الفاسدين
-
- اذاعة INN