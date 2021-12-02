الإطار التنسيقي:محاولات لإعادة النظر بنتائج الانتخابات

الإطار التنسيقي:محاولات لإعادة النظر بنتائج الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق حسين العقابي، الخميس، ان مفوضية الانتخابات تعاملت مع الطعون المقدمة بانقائية، مبينا أن مسألة الطعون أمام المحكمة الاتحادية ماتزال قائما.وقال العقابي في تصريح صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي تعول على المحكمة الاتحادية العليا في انصاف المعترضين”.وأضاف أن “هناك محاولات أخرى لإعادة النظر بنتائج الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية”، مشيرا الى أن “جميع الطعون احيلت للمحكمة الاتحادية وان قول الفصل سيكون للاتحادية”.

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