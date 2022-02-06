الإطار التنسيقي:مقاطعة الصدريين لن تؤثر على جلسة يوم غد

الإطار التنسيقي:مقاطعة الصدريين لن تؤثر على جلسة يوم غد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، الاحد، توصل القوى السياسية الى اتفاقات جديدة بعيدا عن الكتلة الصدرية خلال الساعات المقبلة، فيما أشار الى أن مقاطعة الصدريين لن تؤثر على جلسة يوم غد الثلاثاء.وقال الفتلاوي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، لا تؤثر في سير أعمال الجلسة”، معتبراً أنه “من الممكن المضي بالجلسة، خصوصاً مع وجود أكثر من 250 نائباً من غير الكتلة الصدرية”.وأضاف، أن “المفاوضات خلال الساعات المقبلة، ربما تشهد وجود اتفاقات جديدة بين الأطراف السياسية، بعيداً عن الكتلة الصدرية، ولهذا تمرير رئيس الجمهورية على الأغلب سيكون يوم غدٍ الاثنين، حتى وإن أصرت الكتلة الصدرية على مقاطعة الجلسة”.وأشار الفتلاوي الى أن “غياب 75 نائباً من أصل 329 نائباً لا يؤثر في نصاب الجلسة، لكن يبقى الأمر مرهونا بالاتفاقيات السياسية خلال الساعات المقبلة”.

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