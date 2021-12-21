الإطار التنسيقي:مقاعدنا النيابية وصلت إلى (76) مقعداً

الإطار التنسيقي:مقاعدنا النيابية وصلت إلى (76) مقعداً
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الاطار التنسيقي ،الثلاثاء، عن وصول عدد مقاعده النيابية إلى 76 مقعد.وقال الاطار في بيان، ان “الحديث عن ذهاب الإطار التنسيقي إلى المعارضة سيؤدي إلى انسداد سياسي، وذلك لوزنه النيابي الكبير”.والتطرق الى حكومة الأغلبية التي يدعو اليها التيار الصدري، هو عمل سياسي فاشل، وعمر الحكومة لن يطول لأكثر من خمسة أشهر،ومن المقرر ان تعقد المحكمة الاتحادية جلستها للنظر بالطعون المقدمة بشأن الانتخابات يوم غد الاربعاء.

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