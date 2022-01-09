الإطار التنسيقي:منصب النائب الأول لرئيس البرلمان لم يحسم لغاية الأن

الإطار التنسيقي:منصب النائب الأول لرئيس البرلمان لم يحسم لغاية الأن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المرشح الفائز احمد الموسوي ، الأحد، أن من حق الإطار التنسيقي ان يشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان بناء على الاستحقاق الانتخابي، مشيرا الى أن المنصب لم يحسم لغاية الان.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “منصب نائب رئيس البرلمان لم يحسم أمره لغاية الان”، مبينا أن “الكتل السياسية اعتادت على حسم المناصب الرئاسية خلال الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة”.وأضاف أن “منصب النائب سيكون من نصيب دولة القانون على اعتبار الكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي”، مشيرا إلى أن “دولة القانون ليس لديه الرغبة بتولي منصب رئيس البرلمان”.ولفت الموسوي الى ان “تسمية الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب هي من ستدشن تسمية منصب النائب الأول لرئيس البرلمان”.وكان السياسي المستقل سعد المطلبي أكد في تصريح سابق، أنه في حال توصل الإطار التنسيقي إلى حلول مع الكتلة الصدرية فلا مشكلة بأن تكون الجلسة كاملة ويتم اختيار رئيس البرلمان و نائبيه.

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