الإطار التنسيقي:نحن الرقم “الصعب” في تشكيل الحكومة المقبلة!

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زيدان يوجه بضبط المنافذ الحدودية ومنع الفساد
وزارة التخطيط: معالجة الفقر في العراق بحاجة الى قرارات جريئة
إيران:أكثر من (82) مليون دولار قيمة صادراتنا للعراق عبر منفذ” الشيب”خلال (9) أشهر الماضية
وزارة النفط:أكثر من مليار برميل نفط صادراتنا لعام 2021
وزارة الزراعة تتحرك نحو الاستثمار السعوي لإنشاء معمل مرشات مائية في بغداد
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الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
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لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
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