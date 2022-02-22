الإطار التنسيقي:نسعى لتشكيل الكتلة الأكبر

الإطار التنسيقي:نسعى لتشكيل الكتلة الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاطار التنسيقي عارف الحمامي ، الثلاثاء ، وجود حراك سياسي إيجابي يقوده قادة الاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكثر عددا، مبينا ان الحراك شمل الكرد والسنة والمستقلين .وقال الحمامي في تصريح  صحفي، ان “قادة الإطار التنسيقي يجرون حراكا سياسيا مع قوى سياسية من السنة والكرد والمستقلين لتشكيل الكتلة الأكثر عددا”، مبينا ان “التداول مع تلك القوى إيجابي”.وأضاف ان “الأرقام التي جمعها الإطار التنسيقي جراء الحراك جيدة وقابله للارتفاع مع استمرار الحراك وستؤهله بان يكون الكتلة الأكثر عدد” رافضا الكشف عن تلك الأرقام.وأشار الى ان “قرار المحكمة الاتحادية الذي ستنظر به يوم غد الأربعاء سيلزم هيئة رئاسة البرلمان تحديد موعد الانتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي فان الكتلة الأكثر عددا ستتضح من خلال انتخاب رئيس الجمهورية “.

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