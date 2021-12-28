الإطار التنسيقي: أحترام قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات ” صار غصب علينا”!

الإطار التنسيقي: أحترام قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات ” صار غصب علينا”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الاطار التنسيقي، الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن دعوى الاطار لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية .وقال عضو الاطار حيدر اللامي في تصريح صحفي،  “رغم الأدلة والبراهين المقدمة للمحكمة الاتحادية واثبات صحتها الا أن الاطار يعتبر قرار المحكمة سيف على رقبته”، مشيراً الى أن “قرار المحكمة سيحترم لانها تمثل السلطة وسيادة الدولة العراقية “.وأضاف أن “الاطار التنسيقي ملتزم ويحترم القرارات التي تتخذها المحكمة حتى وأن كانت ضده وضد الادلة والبراهين المقدمة ” موضحاً أن “احترام المحكمة اصبح ملزم  وأن جارت علينا “.وبين أنه “قدمنا كل المعلومات المدعمة بالادلة بالتزوير الانتخابي”.

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