الإطار التنسيقي: تشكيل الحكومة في شهر نيسان المقبل!

الإطار التنسيقي: تشكيل الحكومة في شهر نيسان المقبل!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، تشكيل الحكومة المقبلة في شهر نيسان المقبل.وقال العتبي في حديث صحفي،ان” التفاهمات بين الاطار وبقية القوى السياسية الاخرى تجري بوتيرة جيدة وهناك توافقات مبدئية على ملامح الحكومة المقبلة مؤكدا بانه يتوقع ان تشكل في نيسان المقبل وسيكون الاطار جزء اساسي فيها”.واضاف العتبي،ان “الاطار يضم قوى سياسية كبيرة لايمكن ابعادها عن المشهد العراقي مؤكدا بانه دون توافق سياسي لن يمرر اي مرشح لمنصب الجمهورية والاطار سيكون مؤثرا في تحديد هوية رئيس القادم”.واشار الى ان “هناك نواب مستقلون سينخرطون في الاطار التنسيقي قريبا مايرفع عدد اعضائه في مجلس النواب”. 

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